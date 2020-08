L’Inter vola in finale di Europa League: 5-0 show contro lo Shakhtar Donetsk (Di lunedì 17 agosto 2020) L’Inter va in finale di Europa League. Anzi, l’Inter vola in finale di Europa League: 5-0 netto, nettissimo allo Shakhtar Donetsk di Castro e dei brasiliani, con Conte che si gode i suoi ragazzi, sotto gli occhi di Marotta e Zhang. Partita senza storia alla Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf, dove i nerazzurri passano in vantaggio al 19esimo minuto: palla rubata da Barella, un avversario saltato netto sulla fascia, cross al bacio per Lautaro che con una frustata di testa buca Pyatov. 1-0 e strada segnata. Lo Shakhtar fa possesso palla, ma non punge mai dalle parti di Handanovic. Solo nella ripresa, sempre sull’1-0, Junior ... Leggi su sportface

