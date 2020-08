L’Inter si prende la finale di Europa League: Shakhtar travolto 5-0, doppiette di Lautaro e Lukaku. Ora l’ultimo ostacolo è il Siviglia (Di lunedì 17 agosto 2020) Un’Inter travolgente si prende di forza la finale di Europa League: lo Shakhtar Donetsk resta in partita solo per 45 minuti, poi crolla sotto i colpi dei nerazzurri. Lautaro firma una doppietta, D’Ambrosio di testa segna il secondo gol e nel finale c’è spazio anche per altra due reti di Lukaku. Ora per la squadra di Antonio Conte l’appuntamento è venerdì 21 agosto alle ore 21: contro il Siviglia si gioca l’Europa League. L'articolo L’Inter si prende la finale di Europa League: Shakhtar travolto 5-0, doppiette di ... Leggi su ilfattoquotidiano

