Ligue 1, tre possibili positivi nel Marsiglia: a rischio il match inaugurale contro il Saint-Etienne (Di lunedì 17 agosto 2020) Altri tre casi sospetti di positività al coronavirus nel Marsiglia agitano la partenza del campionato francese. La Commissione Covid istituita dalla Lega transalpina di calcio sta monitorando la situazione in vista della partita inaugurale della Ligue tra l’Olimpique e il Saint-Etienne in programma venerdì prossimo. “La gara è sotto osservazione dalla commissione in tandem con il medico del club marsigliese” fa sapere la Lega. Tre nuovi sospetti contagiati sono stati infatti annunciati all’interno dell’Olimpique, che si aggiungerebbero a quello accertato giovedì scorso di Jordan Amavi. Sono in corso i test, ma se venisse confermata la positività il numero salirebbe a quattro. Il che significherebbe che il ... Leggi su sportface

