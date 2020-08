Lignano Sabbiadoro, chi sono i 3 minorenni accusati dello stupro della 15enne (Di lunedì 17 agosto 2020) sono due adolescenti di 16 e 17 anni i presunti responsabili della violenza sessuale compiuta la notte di Ferragosto ai danni di una 15enne sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro. I giovani, che erano affidati a una comunità lombarda che accoglie minori stranieri non accompagnati e minori con problemi giudiziari, sono stati fermati nella serata di ieri e, a quanto si apprende dall’incontro con il dirigente della Squadra mobile di Udine, Massimiliano Ortolan, uno dei due avrebbe dei precedenti penali, mentre un altro giovane di 17 anni, anche lui straniero, è stato denunciato in stato di libertà. I ragazzi si trovavano nella località balneare in provincia di Udine in vacanza insieme alla comunità e, secondo quanto rivelano le ... Leggi su tpi

