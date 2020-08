Lignano Sabbiadoro, 15enne stuprata in spiaggia da branco di minorenni. Lega: “Castrazione chimica” (Di lunedì 17 agosto 2020) Una ragazza di 15 anni è stata violentata nella notte di Ferragosto sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. A commettere l’atroce violenza sarebbero stati tre ragazzi, tutti minorenni, individuati e posti in stato di fermo in queste ore dagli agenti di polizia che stanno indagando sul delicato caso. La dinamica dei fatti è ancora da chiarire, ma la vittima ha già fornito una prima ricostruzione: la 15enne, in vacanza con la madre, si era appartata con un amico in spiaggia durante i festeggiamenti. Verso mezzanotte il ragazzo si è allontanato e mentre lei era sola sono arrivati i tre minorenni che l’hanno convinta a seguirli sul bagnasciuga per bere. Lì è scattata l’aggressione: a violentare ... Leggi su tpi

