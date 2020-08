L’ex Re di Spagna ha fatto sapere di essersi traferito negli Emirati Arabi (Di lunedì 17 agosto 2020) Non sono stati ufficializzati i motivi della sua partenza, ma oggi si è saputo dove è andato. Juan Carlos, ex Re di Spagna fino al 2014, ha fatto sapere – attraverso una nota del portavoce della Casa reale – di trovarsi negli Emirati Arabi. Il suo addio alla Spagna, trapelato all’inizio del mese di agosto, aveva provocato molte reazioni nell’opinione pubblica. La sua destinazione, fino a ora, era rimasta celata nel mistero. Su di lui pesano le indagini per uno scandalo legato alla corruzione. LEGGI ANCHE > Dopo le accuse di corruzione, l’ex Re di Spagna Juan Carlos ha lasciato il Paese «Sua Maestà Juan Carlos ha indicato di comunicare che si è recato negli ... Leggi su giornalettismo

