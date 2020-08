Lex Parlamento: così stiamo scrivendo il futuro della democrazia dal basso (Di lunedì 17 agosto 2020) di Manlio Di Stefano, Anna Macina e Giorgio Fede, referenti della funzione Lex Parlamento di Rousseau Ciao a tutti. Tanti conoscono già la funzione Lex Parlamento di Rousseau, una delle forme di condivisione e di partecipazione che permette ai cittadini di interagire direttamente e senza filtri con il legislatore. I nostri deputati e i nostri senatori, infatti, pubblicano sulla piattaforma Rousseau le proposte di legge che intendono far approvare durante il loro mandato e aprono al confronto con i nostri iscritti e con chiunque abbia voglia di confrontarsi su argomenti specifici, abbia voglia di contribuire alla scrittura delle leggi della Repubblica. Ebbene è proprio questo uno dei nostri motti “sfruttare l’intelligenza collettiva”, canalizzarla e permettere anche a chi non siede in ... Leggi su ilblogdellestelle

