Lecce | riparte la nuova stagione | ecco i convocati per il raduno del 23 agosto

riparte la nuova stagione del Lecce: Fabio Liverani ha convocato i giocatori per il raduno del 23 agosto. L'elenco riparte la nuova stagione del Lecce che, purtroppo per i pugliesi, sarà in Serie B. Fabio Liverani ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per il raduno di domenica 23 agosto. PORTIERI: Bleve, Ferreira, VigoritoDIFENSORI: Benzar, Calderoni, Gallo, Lucioni, Meccariello, Monterisi, Riccardi, Rispoli, Rossettini, VeraCENTROCAMPISTI: Majer, Mancosu, Petriccione, Shakhov, Tachtsidis, TsonevATTACCANTI: Dubickas, Falco, Felici, Lo Faso.

Ultima settimana di vacanze per il Lecce che domenica prossima darà il via alla nuova stagione. In rosa attualmente 23 effettivi: la difesa per la B è un lusso, attacco da rifare ex novo. Ultima setti ...

