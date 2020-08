Lecce, Liverani convoca 23 giocatori per il ritiro precampionato (Di lunedì 17 agosto 2020) Nuova stagione, nuova sfida. Dopo la dolorosa retrocessione in Serie B arrivata matematicamente soltanto all’ultima giornata, il Lecce di Fabio Liverani riparte del campionato cadetto con nuove motivazioni. Domenica prossima comincerà il ritiro precampionato con il club pugliese che ha convocato 23 giocatori che dovranno presentarsi al raduno entro le ore 19:00. Nell’elenco si annotano i portieri Marco Bleve, Gabriel Vasconcelos Ferreira e Mauro Vigorito Mauro; i difensori Romario Benzar, Marco Calderoni, Antonino Gallo, Fabio Lucioni, Biagio Meccariello, Ilario Monterisi, Davide Riccardi, Andrea Rispoli, Luca Rossettini e Brayan Vera; i centrocampisti Zan Majer, Marco Mancosu, Jacopo Petriccione, Ievgenii Shakhov, Panagiotis Tachtsidis, Radoslav Tsonev; gli ... Leggi su sportface

