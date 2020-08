Le relazioni difettose – Tradimento, cosa fare adesso che lo so? (Di lunedì 17 agosto 2020) E niente, cara Ester, si pensa sempre di essere immuni dalle ‘cose brutte’ che capitano agli altri finché – sorpresa! – non succedono anche a noi. Così, cara Ester, siamo in vacanza e sull’iPad con cui gioca mio (dovrei dire nostro) figlio, proprio mentre lui ci gioca e mi chiede di cambiare cartone, si palesa un selfie di lui, compagno di e da una vita, a letto con una tizia, con successivo primo piano del sedere di costei. Questo, cara Ester, mentre siamo tutti assieme allegramente in macchina in giro per la Puglia. Riassumo il seguito: ‘E lei, perché non me l’hai detto?’ ‘Perché è una cosa di mesi fa, senza significato, avevo rimosso’. Penso che a rimuovere dovrei essere semmai io, così come a decidere se il significato ce l’ha o ... Leggi su iodonna

