Le mamme dolenti del ceto medio riflessivo che non si rassegnano alla pandemia (Di lunedì 17 agosto 2020) Sembra ieri che pareva il futuro della pedagogia fossero i figli che il venerdì non andavano a scuola per protestare contro lo scioglimento della calotta artica. Obiettavi che forse i figli delle tue amiche, asini in ortografia e in un po’ tutto, avrebbero dovuto prestare meno attenzione al futuro del pianeta e più al presente del proprio non saper fare le addizioni a due cifre, e venivi trattata come una fascista. Mentre ordinavano gli Einaudi per collana onde instagrammarsi, le mamme medie riflessive (grandi regalatrici di favole delle bambine ribelli) ti spiegavano che la nuova cultura, la nuova liquidità, le nuove generazioni, cosa ne sai tu che sei un relitto dei tempi in cui alla contemporaneità «non ci siamo arrivati col programma». Poi è arrivato il virus, le scuole hanno chiuso e ... Leggi su linkiesta

8tt0 : RT @christianrocca: Tutti a scuola Le mamme dolenti del ceto medio riflessivo che non si rassegnano alla pandemia L’avvelenata di @lason… - paolomoderato : Le mamme dolenti del ceto medio riflessivo che non si rassegnano alla pandemia - Francalanna1 : @christianrocca @lasoncini @Linkiesta Le mamme dolenti??? Ma che e' : i miserabili? - christianrocca : Tutti a scuola Le mamme dolenti del ceto medio riflessivo che non si rassegnano alla pandemia L’avvelenata di… - beavaldirana : RT @borgognoni: Le mamme dolenti del ceto medio riflessivo che non si rassegnano alla pandemia -

Ultime Notizie dalla rete : mamme dolenti Le mamme dolenti del ceto medio riflessivo che non si rassegnano alla pandemia Linkiesta.it Tutti a scuolaLe mamme dolenti del ceto medio riflessivo che non si rassegnano alla pandemia

Sembra ieri che pareva il futuro della pedagogia fossero i figli che il venerdì non andavano a scuola per protestare contro lo scioglimento della calotta artica. Obiettavi che forse i figli delle tue ...

Sembra ieri che pareva il futuro della pedagogia fossero i figli che il venerdì non andavano a scuola per protestare contro lo scioglimento della calotta artica. Obiettavi che forse i figli delle tue ...