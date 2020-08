Le autorità europee non hanno pensato di distribuire il vaccino senza completare la sperimentazione (Di lunedì 17 agosto 2020) Lunedì 17 agosto 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’attendibilità di alcune informazioni contenute in un post pubblicato il 12 agosto su Facebook dalla pagina Ragione Critica. Il post oggetto della nostra verifica accosta i passaggi di due articoli, pubblicati rispettivamente da La Repubblica il 12 agosto 2020 e da La Stampa il 14 luglio 2020 e mira a confrontare le strategie messe in campo da Unione europea e Russia nella gestione dei possibili vaccini contro il nuovo coronavirus Sars-Cov-2. Nella prima sezione di testo si legge: «Avventata, sconsiderata e basata su pochi dati: così esperti e ricercatori di tutto il mondo, intervistati dalla rivista Nature, valutano la registrazione del vaccino russo anti-Covid, annunciata ieri dal premier Vladimir Putin. Preoccupa ... Leggi su facta.news

