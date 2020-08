Lazaro, domani le visite mediche con il Borussia Mönchengladbach: i dettagli (Di lunedì 17 agosto 2020) Si è chiuso il trasferimento di Valentino Lazaro dall’Inter al Borussia Mönchengladbach: prestito con diritto di riscatto Valentino Lazaro si appresta a diventare un nuovo giocatore del Borussia Mönchengladbach. L’esterno austriaco, secondo quanto riporta Sky Sport, sosterrà le visite mediche con il club tedesco nella mattinata di domani. L’operazione si è chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro: il giocatore austriaco tornerà pertanto in Bundesliga dopo una stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

