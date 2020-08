Lavoro, quasi 208mila le domande di emersione: i dati definitivi del ministero (Di lunedì 17 agosto 2020) Si è conclusa la procedura di emersione dei rapporti di Lavoro , avviata lo scorso 1 giugno e che ha riguardato i settori dell’agricoltura, del Lavoro domestico e dell’assistenza alla persona. Il... Leggi su feedpress.me

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro quasi Manor taglia 476 posti di lavoro, quasi il 5% dell'organico laRegione Manor, tagli anche in Ticino? Non è ancora ufficiale. Il Covid ha influito

BASILEA – Quasi 500 persone all’interno di Manor perderanno il posto di lavoro. La notizia, di oggi, ha scosso parecchio l’opinione pubblica, perché si tratta, ovviamente, di un numero massiccio di li ...

Conte e Zingaretti smettano di guardarsi l'ombelico politico e si diano da fare

Cari Conte e Zingaretti, fatevelo dire: è veramente difficile mantenere la pazienza. Perché sì, è vero, siamo in una situazione eccezionale, anomala e gravissima; sì, se non fosse nato il “Conte bis” ...

