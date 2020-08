Lavoro e Covid, controlli dei carabinieri nel Salernitano: il bilancio (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione del fine settimana di Ferragosto i militari del Nucleo carabinieri per la Tutela del Lavoro e del Comando Provinciale carabinieri di Salerno, congiuntamente a personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, hanno posto in essere dei servizi congiunti mirati alla verifica dei rapporti di Lavoro per il contrasto del “Lavoro nero» e della corretta applicazione delle norme previste dai vigenti protocolli governativi in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus «Covid-19» nei luoghi di Lavoro, con il duplice fine di tutelare la salute pubblica e garantire la sicurezza dei lavoratori. I controlli, che nello specifico hanno interessato ... Leggi su anteprima24

RegLombardia : #LNews #coronavirus #RegioneLombardia al lavoro con @MinisteroSalute e ministro @robersperanza per effettuare… - DarioNardella : Da settembre si torna in classe. Grazie ad un grande lavoro svolto dal Comune con dirigenti e quartieri, tutte le s… - CatalfoNunzia : Buon #Ferragosto a tutte e a tutti, in particolare a chi oggi è al lavoro, al personale sanitario e alle Forze dell… - StudioRigola : COVID-19: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Agosto - InfoCilentoWeb : #Cilento, lavoro nero e rispetto norme covid: controlli e sanzioni dei carabinieri #CilentoNotizie… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Covid Come il Covid sta cambiando il mondo del lavoro: "Processi e competenze tecnologiche sempre più cruciali" BolognaToday Coronavirus, il bollettino di oggi: 320 nuovi contagi e 182 guariti

Coronavirus bollettino di oggi 17 agosto 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Sono 320 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, in ...

Parchi Disney: perdita di 3,5 miliardi di dollari nel terzo quadrimestre a causa del COVID

Da un articolo di Bea Mitchell pubblicato su Blooloop.com: Come era da prevedere l'impatto maggiore della pandemia è stato nel settore Parks, Experiences and Products, dato che la maggior parte dei pa ...

Coronavirus bollettino di oggi 17 agosto 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Sono 320 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, in ...Da un articolo di Bea Mitchell pubblicato su Blooloop.com: Come era da prevedere l'impatto maggiore della pandemia è stato nel settore Parks, Experiences and Products, dato che la maggior parte dei pa ...