L’auto di Viviana Parisi viaggiava a 100 km/h. Il seggiolino non era assicurato al sedile (Di lunedì 17 agosto 2020) Due giri su se stessa e un impatto a quasi 100 km/h. Questo è quanto emerge dalla perizia effettuata sull’automobile guidata lo scorso 3 agosto da Viviana Parisi. Non si sarebbe trattato, dunque, di un banale incidente stradale, come invece emerso all’indomani del ritrovamento dell’auto trovata sull’autostrada Palermo-Messina. L’incidente Viviana Parisi, dunque, sembra esser abbastanza serio ed è per questo che l’ipotesi della morte del piccolo Gioele proprio a causa di quell’impatto è sempre la più accreditata tra gli inquirenti. LEGGI ANCHE > Viviana Parisi e i 22 minuti a Sant’Agata di Militello: essenziali per capire cosa sia successo a Gioele Secondo quanto riportato da La Repubblica, ... Leggi su giornalettismo

