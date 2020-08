Lautaro Martinez, primo gol in Europa League in questa stagione (Di lunedì 17 agosto 2020) Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha segnato il primo gol in Europa League in questa stagione nella semifinale contro lo Shakhtar Lautaro Martinez ha segnato la prima rete stagionale in Europa League nella semifinale tra Inter e Shakhtar Donetsk. L’attaccante argentino non aveva infatti ancora segnato in questa stagione nella competizione europea. Il gol segnato al 19′ sta comunque risultando al momento decisivo nel match contro la squadra ucraina. L’Inter si trova infatti in vantaggio per 1-0 contro lo Shakhtar Donetsk. L’argentino spera di ripetersi nel secondo tempo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

