Laura Pausini e la figlia sono due gocce d’acqua: lo dimostra una foto (Di lunedì 17 agosto 2020) Laura Pausini e sua figlia hanno lo stesso sorriso e la stessa energia: la foto di famiglia sulle Dolomiti toglie ogni dubbio. Discreta, poco amante del gossip e sicuramente molto legata ai propri affetti familiari, Laura Pausini è tra le cantanti italiane meno coinvolte nel vortice del gossip. Nonostante questo i follower della cantante seguono con enorme … L'articolo Laura Pausini e la figlia sono due gocce d’acqua: lo dimostra una foto è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Laura Pausini e il compagno Paolo Carta hanno scelto la montagna per trascorrere il ferragosto. In vacanza sulle Dolomiti, insieme alla figlia Paola, la coppia si è concessa giornate di assoluto relax ...Ma le camicie a quadri sono perfette anche da portare giù a valle o al rientro in città con la certezza che una camicia sarà un super trend anche del prossimo Autunno Inverno 2020 2021. Dunque, tanto ...