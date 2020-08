L’amicizia vera va protetta e difesa. I libri che spiegano perché è così importante (Di lunedì 17 agosto 2020) Le amicizie durature sono uscite rafforzate dalle vicende degli ultimi mesi (illustrazione di Cinzia Zenocchini). Sarebbe stato onesto non nominarlo mai, l’oggetto di questa analisi: la ripetizione, come l’inflazione toglie valore a oggetti e concetti. Ma è chiaro perché sia oggi più vivo che mai: prima era stata la liquidità delle relazioni, poi la virtualità, adesso è l’epoca della loro assenza. E l’amicizia è il nuovo bene rifugio, quello su cui investire. È stato chiaro in questa nostalgica balera del tempo post lockdown: tolti di mezzo i fake e chi è solo un numero di telefono, si è scoperto di aver bisogno degli amici, di chi col tempo è stato lasciato indietro, mentre il posto vacante veniva preso da conoscenti tutti nuovi, dal marito e dalle mamme dei compagni di classe di nostro figlio. ... Leggi su iodonna

___a__l__e__x_ : RT @PFassio: Non abbiate mai paura di perdervi perché se è vera amicizia Vi ritroverete sempre - Atrebor78 : @Val8113 @bercri72 L’amicizia quella vera!! - helenklim_ : RT @Ay93294945: C'è un filo che ci unisce.. io e te..?? ci succedono le stesse cose.. anche nelle nostre amicizie L'amicizia quella vera n… - vincenzoBrugal1 : Nella vera amicizia le anime si confondono l’una con l’altra in un legame così stretto da annullare la connessione… - kkchelou : @whoisheath tu .. problematic sis ? hahsha no sei la mia bad bleep prefe e ci conosciamo da gennaio quando mi insul… -

