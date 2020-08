Lago Patria. Giallo di via Staffetta, Romana trovata morta in casa: arrestato il marito per omicidio (Di lunedì 17 agosto 2020) Giugliano. E’ stato arrestato Gennaro De Falco, il marito di Romana Danielova, la 55enne trovata lo scorso 12 luglio senza vita e con segni al collo nella sua abitazione, in via Staffetta, a Lago Patria. La procura della Repubblica di … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Non si è trattato di suicidio, ma è stata uccisa dal marito la donna trovata morta nella sua abitazione lo scorso 12 luglio in zona Lago Patria, nel comune di Giugliano in Campania (Napoli).

Uccide moglie e prova a far credere che si è impiccata

(ANSA) - NAPOLI, 17 AGO - Ha ucciso la moglie, strangolandola, e ha cercato di far credere che la donna fosse morta, invece, suicida. E' quanto è stato scoperto in seguito alle indagini del carabinier ...

