“L’aereo con Trump a bordo quasi colpito da un drone”. Per i media Usa l’incidente è stato sfiorato durante l’atterraggio a Washington (Di lunedì 17 agosto 2020) Un drone a forma di croce, di colore giallo e nero, avrebbe rischiato di colpire l’Air Force One con a bordo il presidente statunitense Donald Trump durante un atterraggio alla pista della Base Andrew, nei pressi di Washington. L’incidente, stando a quanto riportato dai media a stelle e strisce, è stato sfiorato domenica alle 17.54. L’aereo presidenziale stava effettuando le manovre di avvicinamento alla base quando alcuni passeggeri a bordo hanno individuato l’oggetto sospetto sul lato destro del velivolo. L’ipotesi è che si tratti di un drone pilotato dall’esterno della pista. Secondo Bloomberg, il Secret service statunitense non ha ancora confermato l’accaduto, mentre la Federal Aviation ... Leggi su ilfattoquotidiano

