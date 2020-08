Ladispoli, torna il Festival dello Street Food dal 20 al 23 agosto: ecco tutte le info (Di lunedì 17 agosto 2020) L’Assessorato alla Cultura, Turismo e Sport e la Mela Eventi & Comunicazione comunicano che dal 20 al 23 agosto, in Piazza Rossellini, si terrà il Typical Truck Street Food: «Ladispoli sarà capitale del cibo da strada e del divertimento per un intero weekend. Dal 20 al 23 agosto i colori ed i sapori del TTSFood invaderanno una delle località più conosciute del litorale laziale. Oltre a mare, spiagge e storia, Ladispoli offre anche cultura e siti archeologici, infatti conserva molti resti della civiltà etrusca e romana. E per 4 giorni verrà arricchita da ottimo Street Food. Infatti, sarà possibile degustare il meglio del cibo da strada preparato rigorosamente in maniera ... Leggi su ilcorrieredellacitta

