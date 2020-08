"L'abbiamo visto: era vivo e senza ferite". Viviana, parla il testimone-chiave: Gioele e l'incidente, ipotesi terza persona (Di lunedì 17 agosto 2020) “Dopo l'incidente in autostrada Gioele era vivo, in braccio alla madre, in posizione verticale e senza alcuna ferita”. È quanto svelato dai testimoni che erano in vacanza in Sicilia e poi sono rientrati al Nord: ci hanno messo un po' a capire che erano ricercati per l'incidente collegato al giallo di Caronia, ma alla fine si sono presentati dal procuratore di Patti, Angelo Cavallo, e hanno fornito delle informazioni utili per le indagini sulla morte di Viviana Parisi e sulla scomparsa del figlio di 4 anni. Secondo il procuratore la testimonianza è attendibile: è la prima volta che si apprende con chiarezza che il bambino fosse vivo insieme alla madre dopo l'incidente sulla Palermo-Messina. Ciò quindi scongiura ... Leggi su liberoquotidiano

Viviana Parisi, teste al pm: “Gioele vivo dopo l’incidente”. La famiglia del Nord: “Non avevamo capito che facessero appello a noi”

Dopo l’incidente stradale “Gioele era vivo, in braccio alla madre, in posizione verticale e senza alcuna ferita“. È la ricostruzione del testimone presente dopo l’impatto resa nota dal procuratore di ...

