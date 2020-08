La voce della Politica UIL FPL: 'Alla Basilicata altri 5 milioni per ricoveri e liste di attesa' (Di lunedì 17 agosto 2020) Il cosiddetto "Decreto Agosto", già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ha destinato altri 5 milioni di euro Alla Regione Basilicata, per remunerare le prestazioni aggiuntive. Questi fondi sono a disposizione pe rle richieste di prestazioni ... Leggi su lasiritide

gennaromigliore : Domani i ministri degli esteri UE si riuniranno in via straordinaria per i fatti in #Bielorussia. Italia faccia sen… - marcodimaio : L'UE faccia sentire la sua voce in supporto alla #Grecia che sta vedendo le sue acque territoriali continuamente vi… - 6000sardine : Grazie #francavaleri perché la tua Arte rimarrà immortale nella nostra memoria, perché il tuo essere, nell’anima,… - MilaSpicola : RT @LaRicercaOnline: Segnaliamo su @Treccani 'Le lezioni della lettura ad alta voce', lo speciale curato da @sigiusti - GZarrino : RT @MarcoRizzoPC: #Bielorussia - eravamo preoccupati. Dopo la Libia, l’Ucraina e la Siria non sentivamo più la voce della sinistra italiana… -

Ultime Notizie dalla rete : voce della LA VOCE DELLA SERA - Cambio di proprietà: previsto per domani il closing. Pochettino e Planes, futuro... Voce Giallo Rossa Scuole a rischio se aumentano i contagi, mascherina e distanziamento ma il 14 settembre potrebbe non ripartire

Se l’aumento del numero dei contagi non si arresterà la riapertura delle scuole italiane a settembre potrebbe essere compromessa. Lo dicono gli esperti che invocano in queste ore la responsabilità di ...

Campagna acquisti per salvare la Ferrari Binotto messo sotto processo da Leclerc e Vettel | una voce pesante

"Campagna acquisti per salvare la Ferrari". E apre le porte ai candidati per l’Ars. Da ottobre al via la "campagna acquisti" di Sicilia Vera per l'Ars. Leggi su liberoquotidiano. ItaliaViva : #Massard ...

Se l’aumento del numero dei contagi non si arresterà la riapertura delle scuole italiane a settembre potrebbe essere compromessa. Lo dicono gli esperti che invocano in queste ore la responsabilità di ..."Campagna acquisti per salvare la Ferrari". E apre le porte ai candidati per l’Ars. Da ottobre al via la "campagna acquisti" di Sicilia Vera per l'Ars. Leggi su liberoquotidiano. ItaliaViva : #Massard ...