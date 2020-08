“La vera felicità”. Alena Seredova, il momento più bello: erano mesi che lo aspettava. E adesso festeggia (Di lunedì 17 agosto 2020) Nelle settimane scorse si era tornato a parlare di una delle vicende di gossip che più ha appassionato l’Italia, la rottura tra Alena Seredova e Gigi Buffon, che perse la testa per Ilaria D’Amico. Se ne tornava a parlare sul Corriere della Sera, che sei anni dopo ripercorre quei giorni, le voci e poi le foto del portiere e della conduttrice di Sky Sport che le confermarono, quelle voci. Nel suo pezzo, Candida Morvillo ricordava la compostezza e la discrezione con cui la Seredova affrontò l’intera vicenda: nessun commento, nessuno sfogo. Fece trapelare soltanto un’unica frase, che le era stata attribuita, dunque non pronunciata in prima persona: “Si è innamorato, che ci posso fare”. Parole che spazzarono via tutta la retorica che poteva circondare quella vicenda, tanto che in molti ... Leggi su caffeinamagazine

AlbertoBagnai : Le nostre vite sono in mano ad individui abituati a considerarsi professionalmente al disopra delle leggi, di tutte… - fleinaudi : #IoVotoNO #Referendum2020 Ma quale #TaglioDeiParlamentari o taglio dei costi della politica. Tutte stupidagini.… - riccardo_fra : La transizione energetica, che è una transizione prima di tutto culturale, è la vera sfida dell’umanità e il vero o… - ghegola : RT @Capelvenere1: «La vera miseria è la falsa nobiltà» (dal film Miseria e nobiltà,,1954, regia di Mario Mattòli) Totò fotografato da Fed… - DotComLeonardo : Ma io temo che oramai non sia più sufficiente nemmeno quella... (Tra l'altro basterebbe wikipedia per sapere la VER… -

Ultime Notizie dalla rete : “La vera Il primo portale d'informazione delle Marche GoMarche