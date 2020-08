La Turchia riporta le navi nell’Egeo, allarme rosso in Grecia. Ma Erdogan deve fare i conti con un’economia al collasso (Di lunedì 17 agosto 2020) È di nuovo risiko nell’Egeo: questa mattina la nave turca Oruc è per la seconda volta in pochi giorni partita alla volta della Zona economica esclusiva ellenica scortata da dieci fregate, con l’allarme rosso scattato ad Atene. Subito si è riunito il Consiglio dei capi di stato maggiore mentre il premier Kyriakos Mitsotakis ha interpellato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e il ministro degli Affari Esteri, Nikos Dendias, ha informato telefonicamente i suoi omologhi di Germania e Cipro. Il rischio è che nulla cambi in attesa di un episodio fatale, mentre le diplomazie di mezzo mondo si sono mosse senza però un risultato concreto. Nelle stesse ore la fregata Kemal Reis, che fino alla scorsa settimana scortava la nave sismologica Oruc Reis, si è mostrata accanto alla nave da ricerca ... Leggi su ilfattoquotidiano

gioalbarosa : La Grecia ha messo centinaia di migranti sui gommoni e li ha abbandonati in mare - - NicolaTenerelli : L'espansionismo turco in Europa riporta con la memoria alla Germania del 1938. Ma i tedeschi erano all'apogeo, gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia riporta La Turchia riporta le navi nell’Egeo, allarme rosso in Grecia Il Fatto Quotidiano La Turchia riporta le navi nell’Egeo, allarme rosso in Grecia. Ma Erdogan deve fare i conti con un’economia al collasso

Nelle stesse ore la fregata Kemal Reis, che fino alla scorsa settimana scortava la nave sismologica Oruc Reis, si è mostrata accanto alla nave da ricerca Barbaros che si trova nella Zee di Cipro, a es ...

Calciomercato, dalla Turchia: "Fatta per Perotti al Fenerbahce"

Diego Perotti verso il trasferimento in Turchia. Secondo quanto riportato dal portale locale fotoMac.com.tr, l'esterno argentino avrebbe raggiunto un accordo con il Fenerbahce, e sarebbe atteso già do ...

Nelle stesse ore la fregata Kemal Reis, che fino alla scorsa settimana scortava la nave sismologica Oruc Reis, si è mostrata accanto alla nave da ricerca Barbaros che si trova nella Zee di Cipro, a es ...Diego Perotti verso il trasferimento in Turchia. Secondo quanto riportato dal portale locale fotoMac.com.tr, l'esterno argentino avrebbe raggiunto un accordo con il Fenerbahce, e sarebbe atteso già do ...