La storia di Kim Jong-un che mette fuorilegge i cani da compagnia e li fa sequestrare per nutrire il popolo (Di lunedì 17 agosto 2020) Il non sempre attendibile Daily Mail scrive che il dittatore della Corea del Nord Kim Jong-un ha dichiarato che i cani da compagnia sono un simbolo della “decadenza capitalista” e ha ordinato che i cani di Pyongyang siano sequestrati, e per questo i padroni temono che gli animali domestici vengano usati per risolvere la carenza di cibo nella nazione. Kim, sempre secondo il Daily Mail, avrebbe annunciato a luglio che possedere un animale domestico è ora contro la legge oltre che una corruzione tipica dell’ideologia borghese. Il quotidiano, che riprende una notizia del Daily Star che circolava già prima di Ferragosto, cita come fonte il quotidiano sudcoreano The Chosunilbo che cita una fonte anonima: «Le autorità hanno identificato le famiglie con cani da ... Leggi su nextquotidiano

