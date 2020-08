La storia di Bruno Fernades, il portiere assassino che gioca in regime di semilibertà (Di lunedì 17 agosto 2020) A Rio Branco FC, piccolo club di quarta divisione brasiliana, l’ allenatore delle squadre femminili si è dimesso, e così ha fatto Rose Costa, a dispetto del contratto. E così minacciano di fare altri suoi compagni. Perché il presidente Neto ha ingaggiato un portiere assassino. Che è assassino non perché troppo falloso o violento. Ma proprio perché è stato condannato per l’omicidio della modella Eliza Samudio, da cui ha avuto un figlio non riconosciuto per cui la donna chiedeva gli alimenti. Bruno Fernades non era un portiere qualunque. Era l’estremo difensore del Flamengo, con cui ha vinto il campionato 2009 e tre campionati carioca, giocando quasi tutte le partite. Era il capitano, ed in odore di ... Leggi su ilnapolista

