La squadra di calcio della Roma è stata venduta al gruppo americano Friedkin (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Friedkin Group di Dan Friedkin, miliardario californiano di 54 anni, ha concluso l’acquisto delle quote di maggioranza dall’AS Roma. Lo ha scritto il Tempo, il quotidiano che fin qui si è dimostrato molto informato sulla trattativa anticipandone ogni passaggio; Leggi su ilpost

pisto_gol : In Barcellona-Bayern, impressionante l’atteggiamento dei tedeschi, che anche sul 4:1 tenevano la linea difensiva al… - SkySport : ULTIM'ORA BARCELLONA Samuel Umtiti positivo al coronavirus Il francese è asintomatico e non è con la squadra… - vivereancona : Calcio a 5, Cus Ancona: Gusella e Lancioni nella rosa della prima squadra - dreamerMA87 : RT @FusatoRiccardo: L'Inter questa sera rappresenta io calcio italiano? Questa sera la squadra rappresenta gli interisti e qualche altro pe… - lazarismo : RT @FusatoRiccardo: L'Inter questa sera rappresenta io calcio italiano? Questa sera la squadra rappresenta gli interisti e qualche altro pe… -

Ultime Notizie dalla rete : squadra calcio

Il Clandestino Giornale

Ashley Young non vuole più lasciare l'Inter. "Appena saputo dell'offerta dicevo: fatemi firmare, portatemi sull'aereo. Ora gioco col sorriso stampato in faccia, sono una persona che si adatta bene a n ...La Spezia - "Siamo già nella storia, comunque vada abbiamo fatto tutto il possibile per esserci, la squadra, la città sono pronte alla sfida finale, se mi avessero detto qualche anno fa che avrei viss ...