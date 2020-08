“La squadra decimata dal Covid perde a tavolino”, e le altre nuove regole Uefa per non fermare le coppe (Di lunedì 17 agosto 2020) La prima sconfitta a tavolino causa Covid è stata assegnata al Drita FC, battuto d’ufficio 3-0 dal Linfield nel turno preliminare della Champions League 2020/21. La squadra balcanica s’è presentata, last minute, con due positivi al coronavirus, partita annullata. Poi l’Organo Disciplinare e di Controllo Uefa in conformità con l’Allegato I del regolamento della prossima Champions League ha sentenziato l’esclusione del Drita. Non c’è verso: the show must go on, e per garantire che si arrivi a stilare i tabelloni principali di Champions ed Europa League, la Uefa va avanti come un treno. Il nuovo regolamento “applicabile alla fase di qualificazione e spareggi per Covid-19” prevede infatti la gestione molto poco elastica della ... Leggi su ilnapolista

Inter : ?? | SALUTO Il Presidente Steven #Zhang ha raggiunto mister Antonio #Conte e la squadra a Düsseldorf in vista della… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI Le parole di mister Antonio Conte in conferenza: 'Lo Shakhtar è la squadra in assoluto più fort… - CarloCalenda : No. Forse bisogna avere consapevolezza che siamo arrivati a fine corsa. 75 anni di scontri ideologici hanno fatto s… - CA10TM : RT @CB_Ignoranza: Petizione per far giocare una partita reale a questa squadra messa su senza nessun senso da @RaiDue. La corsia Ballardini… - AndryDipi92 : RT @alefinoallafine: Gobbi, mi raccomando per stasera eh.... si tifa sempre per le squadre italiane! Chi gioca? Inter-Shakhtar? Beh allora… -

Ultime Notizie dalla rete : “La squadra “prima i nostri†'[0]'[0] Verbania Notizie