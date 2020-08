La sorella di Sharon Stone è ricoverata per Coronavirus. L’attrice: «Colpa di uno di voi senza mascherina» (Di lunedì 17 agosto 2020) La sorella di Sharon Stone fa parte di quei 5,4 milioni di cittadini degli Stati Uniti che sono stati contagiati dal Coronavirus. A diffondere la notizia sui social è stata l’attrice stessa, con un post su Instagram. Sotto la foto della stanza di ospedale in cui è ricoverata la sorella, Stone ha scritto: «Mia sorella Kelly, che ha già il lupus, ora ha anche la Covid-19. Questa è la sua stanza di ospedale. E questa è Colpa di una delle persone che scelgono di non indossare la mascherina». Il lupus è una malattia cronica che attacca il sistema immunitario. Una condizione che ha messo la vita di Kelly Stone ancora più a rischio durante ... Leggi su open.online

