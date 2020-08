La sismicità storica del Salento: l’analisi INGV del forte terremoto del 20 febbraio del 1743 (Di lunedì 17 agosto 2020) “Il Salento (Puglia meridionale) fa parte dell’avampaese stabile ossia l’area più esterna della catena, piuttosto lontana dalla fascia dove si concentra la deformazione che è alla base dei grandi terremoti appenninici. Per questo motivo, è considerato erroneamente quasi asismico. A causa della scarsa sismicità e di bassa e media energia, nella mappa di pericolosità italiana MPS04 ( la penisola salentina si caratterizza come un’area a bassa pericolosità“: lo si legge in un approfondimento pubblicato sul blog INGVterremoti, a cura di Rosa Nappi e Germana Gaudiosi (INGV Sezione di Napoli, Osservatorio Vesuviano), che ricostruiscono l’evento del 20 febbraio 1743. “Le cronache storiche riportano alcuni terremoti ... Leggi su meteoweb.eu

