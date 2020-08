La scure del Coronavirus su Ryanair, nei prossimi 2 mesi tagli del 20% ai voli (Di lunedì 17 agosto 2020) Ryanair taglier i voli in programma per settembre e ottobre del "20 percento", a causa del calo della domanda seguito alle rinnovate restrizioni ai viaggi imposte in alcuni Paesi europei per contenere ... Leggi su gazzettadelsud

Ultime Notizie dalla rete : scure del La scure del Coronavirus su Ryanair, nei prossimi 2 mesi tagli del 20% ai voli Gazzetta del Sud Serpenti in Italia: quali sono e come possiamo distinguere quelli velenosi

Durante la bella stagione aumentano le escursioni e i pic nic all’aria aperta, durante i quali potremmo fare spiacevoli incontri. Sebbene trovarsi faccia a faccia con un serpente possa spaventare, in ...

Dal domani 17 agosto al 7 ottobre l'Opera della Metropolitana di Siena scopre il magnifico pavimento marmoreo della Cattedrale di Siena

Tra i servizi offerti saranno inoltre disponibili visite guidate durante le quali professionisti del settore, in varie lingue, condurranno i visitatori alla scoperta di questo straordinario capolavoro ...

