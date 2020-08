“La Protezione civile in Italia”: pubblicato online il testo di riferimento per i docenti (Di lunedì 17 agosto 2020) È online sui siti istituzionali del Dipartimento della Protezione civile e del Ministero dell’Istruzione (MI) il volume “La Protezione civile in Italia”. Il volume, predisposto dal Dipartimento in accordo con il MI, nasce a seguito dell’approvazione della legge 92 del 2019 che, a partire dal prossimo anno scolastico, introduce tra le discipline di insegnamento l’Educazione civica, nell’ambito della quale si parlerà anche di Protezione civile. Il testo rappresenta un sussidio per la programmazione delle attività didattiche, è aperto dalle prefazioni del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, della Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, e dall’introduzione del Capo ... Leggi su meteoweb.eu

ilariacapua : Sintesi sulle scaramucce di oggi. Mentre si dibatte se rendere obbligatoria la vaccinazione teniamo in mente che no… - matteosalvinimi : Massimo Giletti, minacciato da un mafioso e suo malgrado sotto protezione: 'È intollerabile che un ministro (Bonafe… - Avvenire_Nei : Migranti. Arriva la protezione speciale. Si chiude la pagina dei decreti Salvini - Andrez1si : RT @BUGMIR: @gustinicchi ESCLUSIVO In moschea senza distanze e mascherine. Per la Protezione Civile è ok - spinassunta : RT @ebreieisraele: No #discoteche #movida #assembramenti in spiaggia puniti coi militari, si a #migranti stipati negli #hotspot e ai tendon… -

Ultime Notizie dalla rete : “La Protezione “Sul vaccino russo c’è un annuncio, ma non i dati. La scienza non funziona così” La Repubblica