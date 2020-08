La Pintus è stufa. Il duo Felleca-Pelusi incalzati sulla 'gestione arbitraria', e non solo,: 'Dateci spiegazioni' (Di lunedì 17 agosto 2020) L'amministratore delegato della Map Consulting sferra l'ennesimo affondo all'indirizzo dei soci del Foggia Calcio Roberto Felleca e Davide Pelusi, per quella 'costante e sistematica azione di ... Leggi su foggiatoday

Ultime Notizie dalla rete : Pintus è Foggia | Pintus accusa: "Somme prelevate senza autorizzazione" Antenna Sud è un' emittente televisiva che trasmette in Puglia sul canale 13 e in Basilicata sul can Pintus: “Non esiterò a ricorrere alle vie giudiziarie. Allontanamento di Pippo Severo? Espressione di prepotenza di Pelusi e Felleca”

Spiace dover ricorrere per l’ennesima volta ad un comunicato stampa, ma la costante e sistematica azione di pressione e disinformazione messa in atto dagli altri soci impone un chiarimento, prima di t ...

Felleca e le pec della Pintus: “Non è una novità, ne avrà mandate 12 o 13. Contesta tutto pur di non mettere i soldi”

“Non conosco il contenuto della pec che la Pintus avrebbe inviato in questi giorni. Io sono in barca per un paio di giorni di vacanza dopo tanto lavoro, non ho con me l’Ipad e non leggo mail”. DODICI ...

