La pandemia pesa meno del previsto sulle aziende svizzere (Di lunedì 17 agosto 2020) Risultati in calo ma migliori di quelli attesi dagli analisti per molte di esse. Incognite, però, per il 2° semestre. Leggi su media.tio.ch

BERNA - La crisi legata al Covid-19 ha colpito duramente le aziende svizzere, ma finora le conseguenze sembrano essere meno gravi di quanto preventivato dagli analisti. Stando a una valutazione dell'a ...

«Questa quarantunesima edizione del Meeting si svolge mentre la terribile pandemia semina sofferenze e morte a ogni latitudine, facendo irruzione nella nostra storia e costringendoci a un rallentament ...

