La Notte dei Ricercatori Italiani nel Mondo: edizione straordinaria e online, appuntamento domani 18 agosto (Di lunedì 17 agosto 2020) In una edizione straordinaria e completamente online, i temi della Migrazione e cultura vengono affrontati per il quinto anno consecutivo al Piccolo Festival delle Spartenze, evento organizzato dall’Associazione AsSud. appuntamento di spicco è quello dedicato alla ricerca/docenza/formazione nella Notte dei Ricercatori Italiani nel Mondo. Per l’edizione di quest’anno, si ritroveranno gli studiosi di origine calabrese e italiana che si stanno occupando di studi specifici sul Covid-19. Sarà una Notte Covid, dove gli ospiti saranno interrogati sulle ultime novità circa gli esiti dell’analisi del virus e delle disposizioni legislative in materia. A presentare ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Notte dei La notte dei batteristi Omaggio a Beppe Lupo il Resto del Carlino C’è un’altra Italia in vacanza. Quella dei volontari nel campo di Moira, Lesbo

È così. C’è un’Italia che ostinatamente non vuole dare retta a Salvini, Meloni e simili. Un’Italia che dopo aver sofferto i mesi del lockdown, dopo aver attraversato dolori e perdite, decide di usare ...

Piazzano un ordigno nel tombino, salta per aria un'automobile

GALLIPOLI – Un boato ha scosso la notte a Gallipoli. Erano circa le 2 quando si è udita un’esplosione provenire nella zona fra le vie Imperia e Varese, non lontano dalla nuova sede del Comune di viale ...

