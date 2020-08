La Mummia, quanti film sono? Tutte le curiosità sulla saga (Di lunedì 17 agosto 2020) quanti sono i film della saga de La Mummia? Scopri Tutte le curiosità e i retroscena della celebre serie di pellicole horror ambientate nell’antico egitto. La Mummia è uno dei mostri del cinema horror in assoluto più celebri, a pari merito con Dracula e il mostro di Frankenstein. Negli ultimi anni, poi, la serie di film della Mummia ha conosciuto un autentico revival. Il film a cui si deve la “rinascita” della Mummia va in onda stasera su Italia 1. Diretto da Stephen Sommers, il film risale al 1999 quando le maledizioni egizie fecero nuovamente rabbrividire gli spettatori di tutto il mondo! Il film di Sommers è ... Leggi su nonsolo.tv

terrinsalamoia : Sto guardando per l’ennesima volta La Mummia. Da bambina sognavo di fare l’archeologa perché ero ossessionata dall’… -

Ultime Notizie dalla rete : Mummia quanti

La Gazzetta del Mezzogiorno

La Mummia in onda su Italia 1 oggi, 17 agosto, dalle 21:10. Nel cast Brendan Fraser, Arnold Vosloo, Rachel Weisz, John Hannah, Kevin J. O’Connor. Curiosità sul film Tra i principali protagonisti de La ...L'Inter in Europa league per guadagnarsi la finale, partita che verrà trasmessa in chiaro, Camilleri su Rai1. Una serata ricca di offerte in tv, quella di stasera lunedì 17 agosto 2020. Tra i film "Qu ...