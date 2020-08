La mossa del cavallo, trama e cast del film con Michele Riondino dal romanzo di Camilleri (Di lunedì 17 agosto 2020) Ispirato ad un fatto realmente accaduto a Barrafranca, in provincia di Enna, nel XIX secolo, il film La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata è tratto dal romanzo omonimo di Andrea Camilleri, uscito nel 1999 per Sellerio, e va in onda su Rai1 lunedì 17 agosto in prima serata. La pellicola è una produzione Palomar – Rai Fiction, firmata in regia da Gianluca Maria Tavarelli, con Michele Riondino (volto de Il giovane Montalbano) ed Ester Pantano, ed è ambientata nella Montelusa del 1877. Chi è Michele Riondino: dal giovane Montalbano a La mossa del cavallo La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata: ... Leggi su tvzap.kataweb

FBiasin : Questa sera in tv: Su #Rai1 - La mossa del cavallo Su #Rai2 - Hawaii Five-O Su #Rai3 - Quello che non so di lei Su… - Raiofficialnews : “C’era una volta Vigata…” #LaMossaDelCavallo, tratto dal romanzo storico di Andrea #Camilleri: stasera alle 21:25 s… - giovanni101255 : @tomasomontanari Beh! Certo che sì che è normale,altrimenti andate a casa. Io voglio essere libero di esprimere col… - graziacalore : quello che è urgente tu chiarisca a TUTTI GLI ITALIANI < LA TUA POSIZIONE NEI CONFRONTI DEL VACCINO> VOGLIAMO 'SUB… - MIM42270587 : RT @blek57: @tomasomontanari Ma perché le elezioni in questo benedetto paese fanno paura, quasi fossero qualcosa di anomalo, e non il più i… -