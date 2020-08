La mossa del cavallo su Rai1 il 17 agosto, torna il lunedí nel segno di Andrea Camilleri (Di lunedì 17 agosto 2020) Rai1 continua a puntare su Andrea Camilleri per la prima serata del lunedì. Dopo le repliche de Il giovane Montalbano, stasera 17 agosto la rete ammiraglia propone La mossa del cavallo per il ciclo di storie C'era una volta Vigata.Tratto dal romanzo omonimo del compianto scrittore siciliano e uscito nel 1999 per Sellerio, la trama si ispira a un fatto realmente accaduto, precisamente a Barrafranca, in provincia di Enna, nel XIX secolo. Il film tv è una produzione Palomar – Rai Fiction, firmato in regia da Gianluca Maria Tavarelli e ambientato nella Montelusa del 1877.Protagonista è Giovanni Bovara, nuovo ispettore capo ai mulini, incaricato dal Ministero di far rispettare l’invisa tassa sul macinato. Siciliano di nascita, originario di Vigata, è ... Leggi su optimagazine

