La marea dell’opposizione riempie le strade di Minsk: decine di migliaia alla “marcia per la libertà” in Bielorussia – Video (Di lunedì 17 agosto 2020) Diverse decine di migliaia di oppositori bielorussi si sono radunati in piazza a Minsk per la grande “Marcia per la liberta‘” contro il presidente Alexander Lukashenko, in quello che sembra il più grande raduno dall’inizio delle proteste. A una settimana dalla contestata sesta rielezione, una folla enorme è scesa per le strade della capitale, mettendo seriamente in dubbio la regolarità delle elezioni. Nella stessa Minsk intanto, si è tenuta anche una contro-manifestazione pro presidente: il contestato voto che lo ha eletto per la sesta volta una settimana fa presidente della Bielorussia non sarà ripetuto, ha ribadito lo stesso Lukashenko dal palco da cui ha parlato ai suoi sostenitori. L'articolo La ... Leggi su ilfattoquotidiano

