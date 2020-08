La festa a Porto Rotondo in Sardegna e il focolaio dei ragazzi di Roma Nord (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Messaggero racconta oggi di una festa a Porto Rotondo in Sardegna che ha portato a un focolaio di coronavirus tra alcuni ragazzi di Roma Nord. Ora decine di giovani sono bloccati sull’isola: Le autorità sanitarie sarde hanno già rintracciato una cinquantina di ragazzi, tutti di Roma Nord, tutti tra i 20 e i 30 anni, che il 9 agosto hanno partecipato a una serata nella discoteca Country club, di Porto Rotondo, dove si esibiva il dj Romano Lorenzo Palazzi. Ora nella rete di contatti del gruppo o di chi ha partecipato alla serata sta crescendo la paura. E molti ... Leggi su nextquotidiano

Notiziedi_it : Covid, la folle festa a Porto Rotondo che spaventa la Capitale: contagiati nove romani - bizcommunityit : Covid, la folle festa a Porto Rotondo che spaventa la Capitale: contagiati nove romani - fra_tante : Covid, la folle festa a Porto Rotondo che spaventa la Capitale: contagiati nove romani . LA FOLLE FESTA ?? ?? - SmorfiaDigitale : Covid, la folle festa a Porto Rotondo che spaventa la Capitale: contagiati nove ... - StefaniaFalone : Covid, la folle festa a Porto Rotondo che spaventa la Capitale: contagiati nove romani -