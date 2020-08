La Disney lancia il primo protagonista bisessuale. Il mondo è salvo, il patriarcato è sconfitto (Di lunedì 17 agosto 2020) Los Angeles, 17 ago – Finalmente la Disney ha il suo primo personaggio principale bisessuale. Proprio ciò che voi genitori stavate aspettando! E tutto questo lo “dobbiamo” alla serie animata in onda su Disney Channel, The Owl House ma soprattutto alla creatrice dello show Dana Terrace. Che, puta caso, è bisessuale anche lei – e non manca di farlo sapere appena ne ha l’occasione. L’adolescente bisessuale Luz Noceda É stata infatti proprio la Terrace a rivelare su Twitter che il personaggio principale della serie, Luz Noceda (un’adolescente di origini dominicane) è bisessuale. Luz trova un portale per un mondo fantastico e tenta di realizzare il suo sogno di diventare una strega ... Leggi su ilprimatonazionale

