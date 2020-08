La cura per la malinconia da pandemia? Costruitevi qualche attimo di gioia assoluta (Di lunedì 17 agosto 2020) Possono bastare anche un tapis roulant e un po' di musica: ognuno ha la propria ricetta dentro di sé Gli strascichi psicologici della pandemia si stanno facendo sentire e per uscirne occorre godersi piccoli momenti di gioia assoluta. Basta veramente poco, a fare la differenza sono le piccole cose Leggi su it.mashable

AlbertoBagnai : Lei del Cura Italia non sa nulla, ovviamente. Al tavolo col Governo c’ero io. Se volete vi faccio la lista dei nost… - chetempochefa : “La velocità costringe a una cura adatta, altrimenti comporta un errore. Ci vuole testa e fisico per la velocità, u… - RadioRadicale : Buongiorno da Radio Radicale! Per ascoltare #StampaeRegime a cura di Carlo Romeo (direttore @SanMarino_RTV) siamo… - mmaleficenttt1 : adesso da brava ancella del patriarcato mi metterò a fare pilates (a casa), perché prendersi cura del proprio corpo… - overagaijn : RT @_soy__milk: MA INGIUSTIZIA COSA PORCODDIO CI STANNO CHIEDENDO DI INDOSSARE UNA CAZZO DI MASCHERINA PER PREVENIRE UNA MALATTIA POTENZIAL… -

Ultime Notizie dalla rete : cura per "Raccontiamoci con cura": ecco il concorso letterario per la medicina narrativa TrevisoToday Arcidosso, torna "Narrastorie", il festival di Cristicchi

Il Covid non ferma i narratori di storie. Ad Arcidosso, come nel Grossetano, torna per la quinta edizione il festival del racconto di strada, Narrastorie, ideato dal cantautore Simone Cristicchi. Dal ...

Paese che vai, Salento che trovi. Giurdignano, il paradiso della Storia

Fra monumenti medievali e barocchi e un patrimonio megalitico di inestimabile valore, Giurdignano si distingue nel territorio otrantino per la sua importanza a livello storico artistico. Continua il t ...

Il Covid non ferma i narratori di storie. Ad Arcidosso, come nel Grossetano, torna per la quinta edizione il festival del racconto di strada, Narrastorie, ideato dal cantautore Simone Cristicchi. Dal ...Fra monumenti medievali e barocchi e un patrimonio megalitico di inestimabile valore, Giurdignano si distingue nel territorio otrantino per la sua importanza a livello storico artistico. Continua il t ...