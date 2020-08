La Cina ha brevettato il suo primo vaccino contro il coronavirus (Di lunedì 17 agosto 2020) Ma come per la Russia, anche in questo caso la "fase 3" della sperimentazione – quella più delicata e importante – deve ancora iniziare Leggi su ilpost

Nuovo colpo di scena nella corsa alla scoperta di vaccini per il coronavirus. Dopo il controverso vaccino russo, anche la Cina ha depositato il suo primo antidoto contro il Covid-19. Lo hanno messo a ...

