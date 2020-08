La Cina approva il suo primo vaccino contro il Covid-19 (Di lunedì 17 agosto 2020) primo vaccino cinese contro il coronavirus: il nome in codice è Ad5-nCoV ed è stato sviluppato da CanSino Biologics in collaborazione con l'Istituto di biotecnologia dell'Accademia delle scienze mediche militari. Secondo quanto riferisce la China National Intellectual Property Administration, il Paese è pronto alla produzione di massa in poco tempo, nel caso in cui ci dovesse essere una nuova impennata della pandemia. Le autorità cinesi hanno reso di dominio pubblico la notizia della produzione del primo vaccino, anche se l’approvazione è avvenuta in realtà l’11 agosto. CanSino sottolinea che l’Ad5-nCoV "è un'ulteriore conferma dell'efficacia e della sicurezza". In un primo momento, il ... Leggi su blogo

