La bufala del Covid che risparmia i personaggi famosi (Di lunedì 17 agosto 2020) Fin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, uno dei post più “virali” e condivisi riguarda una vera e propria bufala, facilmente dimostrabile. Si afferma che il virus, per qualche oscuro e losco motivo, abbia risparmiato i VIP. In realtà non è assolutamente vero e basterebbe una banale ricerca per rendersene conto, ma è più facile credere ciecamente a un complotto globale e condividerlo in modo compulsivo. Questa è la prima versione della bufala, che risale alle prime fasi dell’emergenza: Questa invece è la versione più recente, che in migliaia stanno condividendo in queste ultime ore: 2020:La pandemia più grossa e pericolosa della storia dell’umanità.DATI DEI MORTI ACCERTATI:ATTORI MORTI – ZEROPOLITICI MORTI – ... Leggi su giornalettismo

