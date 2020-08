La bambina di 5 anni malata di Covid sta lottando per la vita, Zaia: “situazione complicata” (Di lunedì 17 agosto 2020) Una bambina di 5 anni sta lottando tra la vita e la morte a Padova. Contagiata dal coronavirus, presenta anche altre patologie gravi. La piccola di 5 anni ricoverata in terapia intensiva a Padova, sta lottando per la vita con tutte le sue forze e quelle dei medici che la stanno curando. “E’ un quadro clinico complicato” ha detto Luca Zaia, presidente della ragione Veneto, parlando della bambina colpita dal coronavirus. “La situazione della piccola – ha aggiunto il governatore – è monitorata dai rianimatori, siamo preoccupati perché è una bimba di età pediatrica”. Zaia ha spiegato che, oltre che dal virus, la piccola “è ... Leggi su chenews

