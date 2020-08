Kompany si ritira, sarà l'allenatore dell'Anderlecht (Di lunedì 17 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 17 AGO - Vincent Kompany dice "basta". Il difensore che oggi ha 34 anni, per anni è stato una colonna del Manchester City e un anno fa era tornato in Belgio per indossare la maglia dell'... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : #Anderlecht, #Kompany si ritira. Ma avrà un nuovo ruolo - GIUSPEDU : RT @BombeDiVlad: ??#Kompany si ritira dal calcio giocato. Sarà allenatore a tempo pieno dell'#Anderlecht ???? #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciome… - BombeDiVlad : ??#Kompany si ritira dal calcio giocato. Sarà allenatore a tempo pieno dell'#Anderlecht ???? #LeBombeDiVlad #LBDV… - GIUSPEDU : RT @sportface2016: #Anderlecht | Vincent #Kompany si ritira dal calcio e diventa allenatore - GIUSPEDU : RT @DiMarzio: #Anderlecht, #Kompany si ritira. Ma avrà un nuovo ruolo -