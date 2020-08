Kompany si ritira dal calcio giocato: resterà all’Anderlecht come allenatore (Di lunedì 17 agosto 2020) Vincent Kompany ha deciso di porre fine alla sua carriera da calciatore professionista. A 34 anni, il centrale difensivo belga ha preso la sua decisione definitiva dopo aver intrapreso la curiosa esperienza all'Anderlecht come allenatore e giocatore. Adesso, come riportano i media in Belgio, il Daily Mail e anche il profilo ufficiale della Nazionale belga su Instagram, l'ex calciatore anche del Manchester City si dedicherà unicamente alla professione da tecnico.Kompany: ritiro e nuovo ruolocaption id="attachment 864533" align="alignnone" width="594" Kompany (Getty images)/captionDopo un nuovo problema fisico che lo ha tenuto fuori dai campi di gioco per diverse settimane, Kompany ha preso la decisione definitiva di lasciare il ... Leggi su itasportpress

Kompany si ritira dal calcio giocato: sarà l'allenatore dell'Anderlecht

